Se perdi ti cancello: l’incredibile storia del Gabon

La Coppa d’Africa regala spesso singolarità e il Gabon ha deciso di non essere da meno. I sogni di gloria del Paese dell’Africa centrale sono svaniti, visto che il viaggio in Marocco (la manifestazione si disputa dal 21 dicembre al 18 gennaio) si è rivelato un fallimento, con tre sconfitte su tre nel Gruppo F, contro Costa d’Avorio, Camerun e Mozambico, con quattro gol segnati e sette reti incassate.

Un rendimento, pessimo, mal digerito in patria, tanto da richiedere l’intervento del governo. «Tenuto conto della prestazione disonorevole delle Pantere durante la Coppa d’Africa, il Governo ha deciso di sciogliere lo staff tecnico, di sospendere la Nazionale fino a nuovo ordine e di escludere Pierre-Emerick Aubameyang e il capitano Bruno Ecuele Manga», si legge in una nota ufficiale del ministero dei giovani e dello sport del Gabon. Un comunicato, duro, che continua: «Inoltre il Governo invita la Federazione Gabonese ad assumersi tutte le proprie responsabilità». Poche ore dopo la sua diffusione, il video di questo annuncio è stato rimosso dalle piattaforme ufficiali del ministero, per poi essere successivamente ripubblicato.



Prima dell’ultima partita del girone, contro la Costa d’Avorio, tra l’altro, il presidente del Gabon, Brice Oligui Nguema, aveva criticato aspramente la squadra per le brutte prestazioni in Marocco, parlando di «mancanza di metodo e di risorse», prima di promettere «decisioni forti e strutturali per ripristinare rigore, responsabilità e ambizione». Al centro della bufera, la stella Aubameyang, cresciuto nel settore giovanile del Milan ed esploso nel Borussia Dortmund, prima di trasferirsi brillantemente all’Arsenal (oggi gioca nel Marsiglia di Roberto De Zerbi), il quale aveva saltato l’ultima gara del girone, rientrando anticipatamente in Francia, dopo aver riportato un infortunio alla coscia nella sconfitta contro il Mozambico (gara in cui aveva anche segnato il gol del momentaneo 1-2, prima del 2-3 finale). Una decisione, di tornare subito a Marsiglia, evidentemente non condivisa dal Governo. Inutile dire come Aubameyang rappresenti una leggenda per tutto il calcio del Gabon. Il 36enne ha esordito con la nazionale gabonese nel 2009, diventando il miglior marcatore in assoluto con 40 gol in 86 presenze. Quella in Marocco è stata la sua quinta Coppa d’Africa, ma probabilmente anche l’ultima...