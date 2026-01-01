Libero logo
Rete di Hamas
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Giorgia Meloni, Fdi fa impazzire la sinistra con una foto: "Buon 1° gennaio"

di
Libero logo
giovedì 1 gennaio 2026
Giorgia Meloni, Fdi fa impazzire la sinistra con una foto: "Buon 1° gennaio"

2' di lettura

Anno nuovo, vecchia storia. Nel 2026, come nel 2025, il partito più amato dagli elettori italiani resta Fratelli d'Italia. Non solo: la leader più apprezzata è Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio che è stimata anche sul piano internazionale come dimostrano le numerose copertine dedicatele da giornali inglesi, francesi e spagnoli. Un risultato difficile da digerire per la sinistra, costretta a rincorrere e a trovare soluzioni per tornare al potere. Nel frattempo, però, FdI si gode il periodo magico. E ne ha approfittato per tirare la prima frecciatina di questo anno nuovo.

Sui social, infatti FdI ha pubblicato un tweet molto divertente. "Il 2026 sarà un anno da vivere con coraggio, passione e determinazione - ha scritto il partito guidato dal premier -. Buon primo gennaio a tutti voi". Sotto una foto di Giorgia Meloni sorridente. E accanto al presidente del Consiglio la scritta: "Buon 1 gennaio". Con quel "numero uno" che affianca la leader di FdI, a ricordare a sinistra e gufi chi detenga il primato di leader più amato dagli italiani.

"Che il 2026 sia un anno di serenità, di coraggio e di conquiste - ha scritto Giorgia Meloni su Instagram -. E che ci trovi pronti a costruire, insieme, qualcosa di ancora più grande. Io, come sempre, ce la metterò tutta per fare la mia parte. Buon anno, Italia".

Carlo Calenda, il retroscena su Piazzapulita: "Volevano che parlassi contro Meloni"

Un clamoroso retroscena, direttamente da La7. Il leader di Azione Carlo Calenda, intervistato dal podcast di Ivan Grieco...
tag
fdi
2026
giorgia meloni

Metodo PiazzaPulita Carlo Calenda, il retroscena su Piazzapulita: "Volevano che parlassi contro Meloni"

Che imbarazzo Hannoun, Schlein muta. Conte parla, ma...

12,8 miliardi di euro Meloni, schiaffo alla sinistra: "Ricevuto il pagamento della rata del PNRR"

ti potrebbero interessare

Schlein resta in silenzio. Conte ora fa la vittima, la sinistra è imbarazzante

Schlein resta in silenzio. Conte ora fa la vittima, la sinistra è imbarazzante

Pietro Senaldi
L’ultima spiaggia rossa: attaccarsi a Salvini e al Milan

L’ultima spiaggia rossa: attaccarsi a Salvini e al Milan

Lorenzo Mottola
Mattarella, "scegliete il vostro futuro": pace, sport e giovani

Mattarella, "scegliete il vostro futuro": pace, sport e giovani

Redazione
Roberto Fico, giunta varata l'ultimo dell'anno: chi sono gli assessori

Roberto Fico, giunta varata l'ultimo dell'anno: chi sono gli assessori

Redazione