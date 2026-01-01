Giorgia Meloni, Fdi fa impazzire la sinistra con una foto: "Buon 1° gennaio"

Anno nuovo, vecchia storia. Nel 2026, come nel 2025, il partito più amato dagli elettori italiani resta Fratelli d'Italia. Non solo: la leader più apprezzata è Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio che è stimata anche sul piano internazionale come dimostrano le numerose copertine dedicatele da giornali inglesi, francesi e spagnoli. Un risultato difficile da digerire per la sinistra, costretta a rincorrere e a trovare soluzioni per tornare al potere. Nel frattempo, però, FdI si gode il periodo magico. E ne ha approfittato per tirare la prima frecciatina di questo anno nuovo.

Sui social, infatti FdI ha pubblicato un tweet molto divertente. "Il 2026 sarà un anno da vivere con coraggio, passione e determinazione - ha scritto il partito guidato dal premier -. Buon primo gennaio a tutti voi". Sotto una foto di Giorgia Meloni sorridente. E accanto al presidente del Consiglio la scritta: "Buon 1 gennaio". Con quel "numero uno" che affianca la leader di FdI, a ricordare a sinistra e gufi chi detenga il primato di leader più amato dagli italiani.

Buon primo gennaio a tutti voi. — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) January 1, 2026

"Che il 2026 sia un anno di serenità, di coraggio e di conquiste - ha scritto Giorgia Meloni su Instagram -. E che ci trovi pronti a costruire, insieme, qualcosa di ancora più grande. Io, come sempre, ce la metterò tutta per fare la mia parte. Buon anno, Italia".