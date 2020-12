PiazzaPulita, sondaggio Index sulla fiducia nei leader: per la prima volta Giorgia Meloni davanti a Giuseppe Conte

11 dicembre 2020 a

"Giorgia Meloni questa settimana ha superato, secondo Index, Giuseppe Conte". Lo dice con la voce un po' esitante, Corrado Formigli, a cui il dato - ammettiamolo - non farà certo piacere. Ma carta canta, il sondaggio Index Research sulla fiducia nei leader proposto a PiazzaPulita, nella puntata in onda su La7 giovedì 10 dicembre, parla chiarissimo. Per la prima volta, secondo l'istituto demoscopico in questione, la leader di Fratelli d'Italia scavalca il premier in termini di fiducia: la Meloni è stabile al 38%, mentre Conte perde la bellezza di 2 punti percentuali in sette giorni e scivola al 36 per cento. Terza piazza per Matteo Salvini, stabile al 29%, dunque Nicola Zingaretti e Silvio Berlusconi, entrambi in calo dell'1% rispettivamente al 26 e al 20 per cento. Infine Carlo Calenda, Luigi Di Maio e Matteo Renzi, per i quali non si registrano variazioni, e il cui tasso di fiducia è rispettivamente al 17, 17 e 13 per cento. Per inciso, il calo di fiducia registrato dai due principali leader della coalizione giallorossa, come ovvio, si traduce anche in un brusco calo di fiducia per il governo: meno 3% in sette giorni, a uno scarno 32 per cento.

