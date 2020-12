Michaela Biancofiore, l'indiscrezione: "Renzi e Salvini? Lo hanno fatto", il più impensabile dei dietro le quinte

11 dicembre 2020 a

Il discorso di Matteo Renzi durante il voto sul Mes si è guadagnato il plauso di maggioranza e opposizione. Il leader di Italia Viva ha dato un ultimatum a Giuseppe Conte, ammettendo quello che in molti non avevano il coraggio di dire: o coinvolge tutti, o noi usciamo dal governo. Una dura invettiva in Aula, quella dell'ex premier, che ha portato l'altro Matteo, l'eterno rivale, a complimentarsi. Non è infatti passato inosservato lo scambio in Senato tra Salvini e Renzi. Il primo, appena finito l'appello, si è precipitato da lui. Solo per congratularsi? Non è dato sapersi. Certo è che in tanti nutrono qualche sospetto. "I due Mattei - confessa ad Augusto Minzolini sul Giornale la forzista dissidente Michaela Biancofiore - sono tornati a parlarsi".

Sì perché i malumori attorno al presidente del Consiglio si fanno sempre più frequenti. Da mesi il centrodestra denuncia il mancato coinvolgimento dell'opposizione nelle scelte per il Paese. Così come la maggioranza sembra indispettita dal mancato coinvolgimento - ormai abituale - del Parlamento. La cabina di regia per il Recovery Fund sarebbe dunque la goccia che fa traboccare il vaso. La stessa che potrebbe dar vita a un fonte comune Italia Viva-Lega.

