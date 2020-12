Giuseppe Conte e Matteo Salvini, dopo l'sms un incontro: "Necessario un confronto nell'interesse degli italiani"

11 dicembre 2020 a

Si fanno più assidui i contatti tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Il premier sembra essersi lasciato alle spalle gli screzi e si dice "disponibile a un confronto con le opposizioni”. Non è un caso che l'ex ministro abbia inviato nella giornata di giovedì 11 dicembre un sms a Conte, intenzionato a modificare in parte il nuovo Dpcm. Sms di cui ha dato conto il premier in persona nella conferenza stampa di pochi minuti fa sull'accordo relativo al Recovery Plan. D'altro canto - rivelano fonti della Lega - il leader mostra soddisfazione di un cambio di passo da parte del governo. A partire dalle limitazioni agli spostamenti nei giorni di festa. Un punto, questo, su cui il Carroccio e tutto il centrodestra si sono battuti strenuamente. Tra Conte e Salvini sembra dunque tornato il sereno, tanto che è previsto nei prossimi giorni un incontro.

Nel frattempo la Lega non frena e torna, sempre nell’ottica di un confronto costruttivo “nell’interesse esclusivo degli italiani”, a proporre alcuni emendamenti. Prioritari il tema infrastrutture, tasse, aiuti a imprese, famiglie, scuola, cultura e disabili. Non solo, perché il Carroccio assieme a Fratelli d'Italia e Forza Italia spera di mettere mano alla legge di Bilancio proponendo un Grande Piano di Rilancio per l’Italia, per sfruttare al meglio i fondi italiani ed europei che "non possono essere ostaggi di Task Force o dei litigi tra Conte e Renzi".

