Sondaggio Ilvo Diamanti, Lega con un solo punto di vantaggio sul Pd. Altro boom per Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia

Il sondaggio Demos condotto per Repubblica continua a dare la Lega a percentuali decisamente più basse di quelle registrate dalle altre rilevazioni che si occupano delle intenzioni di voto. Misteri dei sondaggisti, fatto sta che nell’edizione odierna Ilvo Diamanti dà conto del partito di Matteo Salvini che sarebbe sceso al 22,5%, mezzo punto in meno rispetto a due mesi fa. Una variazione minima, anzi da un paio di settimane il segretario leghista ha in realtà iniziato a recuperare terreno: e poi è pur sempre in pianta stabile il primo partito italiano, anche se con dieci punti in meno rispetto alle europee del 2019.

Ma intanto è cambiata l’Italia e il mondo a causa della pandemia, che politicamente ha penalizzato soprattutto le opposizioni, tagliate fuori dalla gestione. Secondo il sondaggio Demos, Salvini dovrebbe però guardarsi le spalle: ha soltanto un punto di vantaggio sul Pd, che in realtà è fermo al 21,5% praticamente da tutto il 2020. Alle spalle di leghisti e dem si conferma in crescita Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni che ha raggiunto il 16,6%: +0,4 rispetto allo scorso ottobre, oltre 10 punti in più rispetto alle europee. Resiste anche Forza Italia, che è ben lontana dai fasti di un tempo però è ancora rilevante con il 7,4%.

