Matteo Salvini a L'aria di Domenica: "Molti in Parlamento pronti ad appoggiare un nuovo governo di centrodestra"

"In tanti in Parlamento sono stufi di questo Governo e darebbero volentieri l'appoggio a un Governo di centro-destra". Parole che rivelano ancora una volta le difficoltà del governo Conte ad andare avanti. La caduta sembra dietro l'angolo. A confermarlo è Matteo Salvini, ospite di Myrta Merlino su La7 nel programma L'Aria di Domenica. Una notizia che anche Libero ha documentato sul quotidiano con un pezzo che anticipava il governo a cui sta pensando il leader del Carroccio: un governo senza ovviamente la presenza di Matteo Renzi con Italia Viva. Un passaggio importante, questo, perché l'altro alleato di centrodestra, Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia, più volte si è detta contraria a qualunque governo di larghe intese e che se dovesse cadere il governo Conte l'unica alternativa sarebbero le elezioni anticipate.

Salvini dalla Merlino ha poi spiegato come sia possibile questa caduta del governo Conte e ha anche parlato del rapporto con Matteo Renzi, smentendo di scambiarsi sms col leader di Italia Viva: "Non ho frequentazioni con Renzi con tutto il rispetto. Lo vedo in Senato i messaggini li mando ad altri". Infine ha voluto dire la sua sul possibile rimpasto della maggioranza giallorossa e sul futuro del centrodestra: "Noi siamo maggioranza del paese, in Parlamento siamo vicini ad essere maggioranza. Noi siamo a disposizione tutti assieme se qualcuno dice proviamo un governo di centrodestra noi ci stiamo", spiega Salvini che alla replica piccata della Merlino ("Mi sembra un sogno questa situazione"), ha replicato citando Walt Disney: "Se puoi sognarlo, puoi farlo".

