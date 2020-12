Riccardo Molinari a L'Aria che Tira: "Matteo Renzi pone questioni ampiamente condivisibili"

14 dicembre 2020 a

a

a

"Adesso per il centrodestra e anche per il Paese il quadro migliore sarebbe il voto". A parlare è Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, che - ospite a L'Aria che Tira - ha spiegato: "Siamo a un anno dalle elezioni del nuovo presidente della Repubblica. È passato il taglio dei parlamentari e sono stati ridisegnati i collegi elettorali, quindi oggi si potrebbe votare con la legge che c’è, il Rosatellum. E poi anche dal punto di vista della programmazione dei fondi europei del Recovery Fund siamo al punto zero. Questo governo non ha fatto ancora nulla. Un nuovo governo, più legittimato dai cittadini, avrebbe più forza per fare meglio". L'esponente leghista però sa bene che non è facile tornare alle urne, soprattutto per le resistenze dei grillini: "Ci sono più di 300 parlamentari del M5s che non deciderebbero di buon grado di andare a casa per non tornare più in Parlamento". A quel punto Molinari ammette che bisogna pensare ad altre opzioni, anche a Matteo Renzi eventualmente. Il pensiero del leader di Iv a quanto pare non dispiace al Carroccio. E Infatti Molinari dice: "Renzi pone delle questioni ampiamente condivisibili".

Video su questo argomento "Conte si faccia da parte". Salvini, è partito l'assalto: "Ora lasci governare il centrodestra"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.