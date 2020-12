Sondaggio Swg per Enrico Mentana: Luca Zaia al primo posto nella gestione dell'emergenza coronavirus

14 dicembre 2020 a

"Tutti perdono qualcosa". Enrico Mentana, durante la presentazione del sondaggio del lunedì di Swg per il Tg la7, mette le mani avanti. Non c'è un governatore o esponente del governo che nella seconda ondata del coronavirus cresce a livello di fiducia. I numeri, nonché i voti conferiti dagli italiani, vedono però il governatore leghista del Veneto sempre al primo posto. Luca Zaia passa dal 6,7 per cento del 20 novembre al 6,4 del 14 dicembre. A seguire il governatore del Pd dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (dal 6 al 5,7). E ancora Giuseppe Conte con un attuale 5,5 (a novembre 5,8). Poi il ministro della Salute Roberto Speranza che ha ottenuto un 5,0 lasciandosi alle spalle un 5,5.

A seguire Michele Emiliano. Il governatore dem della Puglia vanta un 4,6 (prima 5,1). Va peggio a Vincenzo De Luca. Il governatore della Campania ottiene un 4,5 dicendo addio al 4,9. Lo segue a ruota Nicola Zingaretti. La gestione del Lazio lo ha portato al 4,4 mentre Attilio Fontana ottiene un 4,3.

