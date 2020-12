Matteo Renzi torna a minacciare Giuseppe Conte: "Bellanova e Bonetti pronte a rimettere il mandato"

15 dicembre 2020 a

a

a

Non bastava il rinvio dell'incontro con Giuseppe Conte, Matteo Renzi torna a "minacciare" la tenuta del governo. Nel mirino, ancora una volta, il mancato dietrofront sulla cabina di regia del Recovery Plan. Se il premier non si tira indietro, "le ministre sono pronte a rimettere il mandato, se serve". Il leader di Italia Viva lo ribadisce sulla sua Enews dove non esclude un'uscita dall'esecutivo di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. "Stiamo facendo una battaglia per le idee, non per le poltrone. Appena vedremo Conte gli presenteremo il nostro documento", mette le mani avanti replicando ai malpensanti.

"Io lavoro tutti i giorni". Clamoroso: Myrta Merlino infilza Teresa Bellanova, il dettaglio con cui il ministro si fa fuori da sola

E sarebbero proprio gli impegni del ministro per le Politiche agricole a Bruxelles la causa del posticipo del faccia a faccia con il premier. L'incontro, che si sarebbe dovuto tenere il 15 dicembre alle 13, è slittato al 17. Tanti però i dubbi sull'effettiva motivazione che ha spinto l'ex premier a rinviare tutto. Il Corriere si chiede se la Bellanova non potesse partecipare all’incontro di Palazzo Chigi e poi volare a Bruxelles. Probabilmente sì - è la risposta che si dà il quotidiano di Fontana - ma la sua assenza serve a Renzi per definire la strategia nei confronti del premier. Strategia che - tiene a precisare ancora una volta - non ha nulla a che vedere con un rimpasto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.