Codacons, bufera per il calendario. Simona Baldassarre: "Un vergognoso uso strumentale del corpo femminile"

“Nudi femminili coperti da una mascherina tricolore. È così che si fa un calendario sociale? Mercificando il corpo delle donna?” tuona Simona Baldassarre, Europarlamentare della Lega, sul calendario 2021 che Codacons ha realizzato e intitolato “Italienza” fondendo le parole italianità e residenza e pubblicizzandolo addirittura come calendario sociale. “È vergognoso dover assistere a questo uso strumentale del corpo femminile da parte di un’associazione che professa la promozione dei diritti degli utenti e dei consumatori e che poi fa uso del corpo delle donne in questa maniera irrispettosa e con tanto di concorso declamato sui social. Per non parlare di quanto sia gravemente offensivo l’uso del tricolore anche e soprattutto in questo particolare contesto storico".

