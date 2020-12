Matteo Salvini contro Matteo Renzi all'Aria che Tira: "I miei contatti con lui? Pari allo sbarco degli alieni"

16 dicembre 2020 a

Matteo Salvini smentisce con forza le voci secondo cui ci sarebbero stati contatti con Matteo Renzi, anzi condanna duramente ciò che sta accadendo all'interno della maggioranza in piena pandemia da Covid-19. "È frustrante che mentre noi parliamo di salute, dello stipendio degli infermieri e del Natale dei disabili, domani le vostre telecamere si assembreranno fuori da Palazzo Chigi perché c’è il confronto tra Conte e Renzi sui servizi segreti e sul rimpasto di governo, siamo il quarto mondo", ha detto il segretario leghista in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che Tira su La7. La conduttrice, però, gli ha fatto notare: "Se Renzi fa cascare il governo, per lei è una bella occasione, diciamo la verità". "Ma di lui non si fida più nessuno, neanche Babbo Natale", ha ribattuto il leader del Carroccio. Mentre sui presunti contatti con il senatore di Scandicci, Salvini è sarcastico: "I miei contatti con Renzi sono pari allo sbarco degli alieni avvenuto stanotte in piazza Navona".

