Natale, Michele Emiliano a Pomeriggio 5: "Verso la zona rossa per tutta Italia", pranzo consentito solo con i conviventi

Il vertice è ancora in corso, a confronto governo e regioni. L'ordine del giorno? Come rinchiuderci da Natale all'Epifania, il nuovo pacchetto di divieti per contenere l'epidemia da coronavirus. E una conferma circa la più drastica delle soluzioni arriva direttamente da Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso su Canale 5, dove a prendere la parola è Michele Emiliano, governatore della Puglia, dunque parte in causa in tutta questa vicenda. Emiliano non lascia spazio a particolari dubbi e spiega che "il governo, visto che tra il 24 dicembre e il 7 gennaio c'è un rallentamento sostanziale della vita e quindi c'è rischio di aggregazioni non necessarie, ha pensato di dare un'ulteriore botta alla curva dei contagi mandando in rosso il Paese". Ossia, tutta Italia zona rossa. Vietato uscire di casa se non per ragioni di massima urgenza. Insomma, vietato vedere persone al di là di quelle con le quali si abita, oltre ovviamente ala chiusura totale di negozi e ristorante. Lockdown.

