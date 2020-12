Sergio Mattarella, gli auguri a Papa Francesco: "Ecco che Natale sarà". Ne è proprio sicuro?

17 dicembre 2020 a

a

a

In occasione dell'84esimo compleanno di Papa Francesco, nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, tra gli auguri istituzionali ecco piovere anche quelli di Sergio Mattarella, il quale ha scritto al Pontefice. "Durate questo terribile anno di pandemia Francesco non ha fatto mancare a tutti gli italiani vicinanza partecipe e solidale", ha premesso il capo dello Stato. E ancora: "Persone di fedi diverse nei momenti della prova e della solitudine hanno potuto costantemente avvertire il sostegno e l'incoraggiamento del Papa. I cattolici, in particolare, hanno trovato consolazione e speranza nella salda certezza della Sua generosa preghiera".

Consultazioni lampo e crisi. O un ministero (alla Boschi): guerra Renzi-Conte, l'indiscrezione dalle sacre stanze

Dunque, le riflessioni di Mattarella sulle imminenti feste al tempo del coronavirus: "Pur nel disagio che esse possono comportare, tali limitazioni dischiudono un richiamo agli aspetti più autentici ed essenziali di questa festa e del suo universale messaggio di fratellanza e di pace. Un messaggio, Padre Santo, di cui quest'anno le nostre comunità avvertono ancor più acutamente il bisogno", conclude Mattarella. Insomma, un Natale "più autentico ed essenziale". E se sull'essenzialità non ci sono dubbi, ci si permette di avanzare qualche dubbio sul fatto che sarà più "autentico". Non ce ne voglia il capo dello Stato, ma pare soltanto un 25 dicembre molto più triste.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.