Myrta Merlino a L'aria che tira contro Sandra Zampa: "Italiani pazzi e incoscienti?". Lei risponde così: si copre di ridicolo

17 dicembre 2020 a

a

a

Ko tecnico, l'ennesimo, per Sandra Zampa in televisione. In questo caso viene messa al tappeto a L'aria che tira di Myrta Merlino, su La7, dove la conduttrice muove ovvie critiche all'operato del governo. E ricorda: "Perché si dà il cashback alle persone e poi si dice che sono dei pazzi incoscienti?", la incalza la Merlino. Il riferimento è alla misura approvata dal governo per favorire gli acquisti nei negozi, varata poche ore prima delle polemiche e delle accuse dello stesso governo agli italiani per le vie dello shopping sovraffollate. Insomma, la Merlino fa una sintesi efficace di quanto accaduto. E la Zampa? Ovviamente è in difficoltà. Ovviamente non sa cosa rispondere. Dunque, di bocca le esce un incerto "pazzi e incoscienti non mi risulta che l'abbia detto nessuno. Il cashback vale anche nei negozi di una strada più lontana da quelle superfrequentate", ha concluso. Tutto vero. Insomma la Zampa, sottosegretario alla Salute, torna a dare il "grande" consiglio snocciolato qualche giorno fa, quando aveva suggerito di andare "non sempre negli stessi quattro negozi". Insomma, c'è da ridere per non piangere...

Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio: siamo in mano a questi qua. "Amuleti", cosa esce di bocca alla Zampa | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.