Natale, la bozza del Dpcm: Giuseppe Conte ha tenuto in sospeso l'Italia per questi tre articoletti: cosa cambierà

Ormai Giuseppe Conte firma i Dpcm come se fossero un bicchier d’acqua. A due settimane di distanza dall’ultimo che avrebbe dovuto regolare il Natale e le varie festività fino al 6 gennaio, il premier sta per introdurre un altro decreto, stavolta composto da appena tre articoli, secondo quanto emerge dalla bozza fatta circolare da Palazzo Chigi e già a disposizione di tutte le agenzie di stampa. In occasione di questo Natale Conte ha davvero superato ogni limite, umiliando l’Italia sia per metodo che per tempistiche: c’era bisogno dell’ennesimo Dpcm per quattro misure in croce sulle prossime due settimane? E soprattutto com’è possibile arrivare quasi al 19 dicembre per avere uno straccio di comunicazione ufficiale?

Tra un po’ il premier ce lo ritrovavamo in conferenza direttamente per il cenone, o per il surrogato che lo sostituirà in questo anomalo Natale al tempo del Covid. Dalla bozza del nuovo decreto si apprende che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio si applicherà la zona rossa sull’intero territorio nazionale, mentre nei giorni 28-29-30 dicembre e 4 gennaio sarà in vigore la zona arancione. Inoltre durante i giorni festivi e prefestivi sarà consentito lo spostamento verso abitazioni private una sola volta al giorno tra le 5 e le 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, oltre a quelle già conviventi e ai figli minori di 14 anni.

