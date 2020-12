Giuseppe Conte, la diretta: "Decreto Natale, Italia zona rossa nei festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio"

18 dicembre 2020 a

"Con grande sofferenza". Giuseppe Conte annuncia a tarda sera l'Italia in zona rossa nei prefestivi e festivi: il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, e spostamenti vietati tra le regioni. Consentito l'invito in casa di 2 persone non conviventi, oltre ai minori di 14 anni, una volta al giorno dalle ore 5 alle 22, "per consentire un minimo di socialità" durante le feste. L'intero territorio nazionale sarà zona arancione nei restanti giorni feriali: 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio: in questi giorni ci si potrà spostare entro il comune di residenza senza bisogno di autocertificazione. Solo nei comuni più piccoli, fino a 5.000 abitanti, sarà consentito lo spostamento in un raggio di 30 chilometri (ma non nelle città capoluogo di provincia). Nei giorni di zona rossa, dunque, si potrà uscire di casa con autocertificazione solo per ragioni di salute, lavoro o necessità e urgenza. Le visite a parenti ed amici saranno consentite a non più di due persone (più figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi), nel rispetto del coprifuoco entro le 22, e con non più di una visita al giorno.

"Ho iniziato la conferenza stampa in ritardo - annuncia poi il premier - perché abbiamo inserito nel decreto legge, che non sarà un Dpcm, adeguati e immediati meccanismi di ristoro", con 645 milioni di euro che andranno ai bar e ai ristoranti che rimarranno chiusi dal 24 dicembre.

