Maria Elena Boschi e Italia Viva chiedono milioni per gli odontoiatri, Dagospia: "Indovinate chi ha uno studio dentistico?"

19 dicembre 2020 a

a

a

Un emendamento che solleva qualche sospetto. Italia Viva ha presentato un emendamento per concedere agli odontoiatri la possibilità di cimentarsi nei ritocchi al viso. Fin qui nulla di strano se non fosse che Dagospia maliziosamente è andata a scavare nella vita privata di Maria Elena Boschi. O meglio, del suo compagno Giulio Berruti. Risultato? L'attore ha uno studio dentistico aperto con i compagni di università. Berruti ancora oggi nei ritagli di tempo esercita l'attività dopo la specializzazione in ''estetica del sorriso''. Anche nel suo portafoglio - è la conclusione del sito di Roberto D'Agostino - finiranno, sempre se dovesse andare tutto a buon fine, i milioni di euro per i corsi di aggiornamento proposti per la categoria dal partito di Matteo Renzi.

"Ha tutte le caratteristiche per farlo". La Boschi 'fa fuori' Renzi? La 'proposta indecente': dove vuole spedirlo

Non solo, perché agli occhi di Dago non è passato inosservato il cambiamento sul volto della deputata renziana. "La Boschi si è concessa una importante ''rinfrescata'' al viso tra zigomi piallati e labbra gonfiate. Era una prova generale, si è immolata per vedere se chi si occupa di denti è anche bravo con le punturine?".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.