Maria Elena Boschi-Berruti, è finita: chi conferma la rottura

Sarebbe terminata la relazione tra l'ex ministro Maria Elena Boschi e l'attore Giulio Berruti dopo 5 anni di fidanzamento. La notizia è stata rivelata da Dagospia e confermata al Corriere della Sera da fonti vicine all’ormai ex coppia. Negli ultimi tempi, le apparizioni pubbliche dei due erano diventate rare. Per il momento, comunque, nessum commento ufficiale da parte dei diretti interessati.

Berruti e Boschi hanno iniziato a frequentarsi nel 2019, ma confermarono il gossip sulla loro storia solo un anno dopo. "Sono una persona molto riservata e credo che la propria vita privata vada tutelata e custodita gelosamente e quindi io evito di parlare di cose che non riguardano direttamente me. Comunque sì, sono innamorato. Siamo una bellissima coppia", aveva detto lui parlando per la prima volta della sua relazione a C'è tempo per..., programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Rai 1.