Maria Elena Boschi, clamoroso: chi è il suo nuovo uomo

Maria Elena Boschi avrebbe una nuova relazione dopo la fine della storia con l'attore Giulio Berruti: la capogruppo di Italia Viva, per il suo 45esimo compleanno, avrebbe deciso di festeggiare con una cena romantica insieme al nuovo compagno, Roberto Vaccarella. La coppia è stata avvistata a Roma dai fotografi del settimanale Chi poco prima dell'ingresso nel ristorante. L'ex ministra e l'avvocato romano, fuori dal giro del gossip e meno noto al pubblico, si starebbero frequentando da circa cinque mesi.

Dalle foto scattate dai paparazzi, si vedrebbe la Boschi che raggiunge l'uomo sotto casa sua, in zona Parioli, per poi salire nell'appartamento di Vaccarella e uscirne mezz'ora dopo abbracciata a lui. I due a quel punto si dirigono verso il ristorante. "Visibilmente innamorati, si baciano con trasporto prima di salire in motorino", si legge sulla rivista che li ha seguiti. La coppia, poi, fa ritorno insieme sotto casa di Vaccarella poco prima della mezzanotte.

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:44195132]]

Boschi e Vaccarella, insomma, non si nascondono più. Allo stesso tempo però vogliono comunque mantenere privata la loro relazione. Parlando di questa nuova storia, il settimanale Chi ha rivelato: "Spesso trascorrono il weekend a Capalbio, dove lui possiede una casa. Ma in società sono apparsi poco, salvo qualche evento".

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:42440141]]