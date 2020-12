Ettore Rosato contro Conte: "Il rapporto di fiducia non c'è più"

20 dicembre 2020 a

"Giuseppe Conte ha sciupato la fiducia che aveva". Ettore Rosato, pretoriano di Matteo Renzi, dà il benservito al premier: "Bisogna costruire un rapporto fiduciario di maggioranza che oggi non c'è più". Intervistato da Sky Tg24, l'esponente di Italia Viva sottolinea che "anche i ministri del M5s non hanno apprezzato che il premier abbia mandato la ripartizione dei 210 miliardi del Recovery fund alle due del mattino senza discuterne con nessuno, secretando i progetti, per approvarli alle nove in Consiglio dei ministri. Questo ha fatto cadere la nostra fiducia. E allora o il premier dice quale sia il suo percorso per i prossimi mesi o per noi questo governo è una esperienza finita" Voci dall'ultimo Cdm riferiscono di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti pronte a lasciare dopo l'Epifania. "Le dimissioni dei ministri non le ha pronte Renzi, ma le hanno pronte le ministre", conclude minaccioso Rosato.

