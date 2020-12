L'aria che tira, Danilo Toninelli contro Salvini: "Il virus più intelligente di certi politici"

22 dicembre 2020 a

"Il governo ha deciso di dare un po' più di agio agli spostamenti durante queste feste". Danilo Toninelli a L'Aria Che Tira la spara grossa. Il grillino dimentica che da una settimana all'altra il premier è passato dal considerare la possibilità di spostarsi tra Comuni a tutti, al divieto assoluto salvo per due persone di muoversi e di presenziare ai cenoni di Natale in casa di parenti. Il motivo? "Troppe polemiche", è la replica dell'ex ministro in collegamento con Myrta Merlino.

E ancora, nel tentativo di convincere gli italiani a chiudersi in casa: "Non abbassiamo la guardia, andrò a trovare mia madre, mi terrò su la mia mascherina, lei terrà su la sua mascherina e se ce la facciamo mi faccio una passeggiata fuori. Ma non ci farò né il pranzo di Natale né la cena della Vigilia. Il virus è molto più intelligente di certi politici". Il riferimento è a Matteo Salvini che nei giorni scorsi si è autodenunciato: "Se la scelta del governo sarà che non si può uscire di casa, il 24, 25 e 26 neanche per portare un piatto caldo a chi dorme in strada, bene, io lo farò lo stesso come da anni sono abituato a fare. […] Porterò dei doni ai bimbi più sfortunati la vigilia di Natale, mentre il 25 pranzerò con i clochard e porterò un pasto caldo a chi dorme in strada. Lo farò in maniera rispettosa e ordinata, ma preannuncio che se il governo deciderà il ‘tutti chiusi in casa’, io uscirò e aiuterò gli altri".

