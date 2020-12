Matteo Renzi, il messaggio ai parlamentari: "Non prolungate troppo le vostre vacanze a gennaio"

22 dicembre 2020 a

Il fantasma della crisi aleggia più che mai sul governo. Nonostante in più di uno ai vertici politici ritenga impossibile un colpo di scena firmato Matteo Renzi, l'ultimo retroscena del Corriere fa pensare al peggio. "Con il due per cento - sono le parole pronunciate dal leader di Italia Viva ai suoi - come amano ricordarci sempre loro, abbiamo già ottenuto questo risultato". Guai dunque pensare che il fu rottamatore rinunci a un passo indietro di Giuseppe Conte sul Recovery Plan: "Noi - spiega ancora - ora rilanciamo sul Mes. Dobbiamo prenderlo, perché non possiamo dimenticarci che siamo il Paese con il più alto numero di morti, e dobbiamo destinare i 9 miliardi previsti dal Recovery per la sanità al turismo e alla cultura".

Insomma, o il premier va incontro a Italia Viva, o Italia Viva esce dall'esecutivo. D'altronde, ammette tranquillo Renzi, "se Conte constata che non ha più una maggioranza e Mattarella decide di andare a votare, noi abbiamo la campagna elettorale pronta. Non faremo sconti a chi non ha voluto il Mes". Fin qui nulla di nuovo. Il leader di Iv ha abituato gli italiani alle sue numerose minacce. Eppure c'è un messaggio che scuote il premier. Quello inviato da Renzi ai parlamentari: "Non prolungate troppo le vostre vacanze a gennaio". Un modo come un altro per dire che a gennaio potrà succedere di tutto? Chissà.

