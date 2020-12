Matteo Renzi contro Giuseppe Conte a L'aria che tira: "Voglio la verità sul numero dei morti"

23 dicembre 2020 a

a

a

Altro, durissimo, attacco di Matteo Renzi a Giuseppe Conte. Altro attacco a quel governo che, teoricamente, il leader di Italia Viva dovrebbe sostenere. Una bordata, piovuta dagli studi de L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7, arrivata poco dopo la verifica con il premier, un faccia a faccia che sembrava aver riportato sotto controllo la situazione e scacciato ogni prospettiva di crisi. "Basta con la retorica, non è andato tutto bene - tuona Renzi con un evidente riferimento al solito ritornello che Conte snocciola nelle sue conferenze stampa -. Siamo il Paese al mondo con più morti e qualcosa non ha funzionato", rimarca. Un'evidenza, assoluta, sulla quale però governo e Conte si ostinano a non dare spiegazioni. Anzi, si ostinano a farsi cantori del "modello Italia", di risultati inesistenti. "Non mi si dica che il numero dei morti in Italia sia legato all'età media, perché i giapponesi sono più vecchi di noi eppure hanno in proporzione molti meno morti di noi - riprende l'ex premier -. Che cos'è successo, perché l'Italia ha fatto più morti di tutti gli altri Paesi europei? Mica chiedo il Mes perché mi sono innamorato della Merkel, abbiamo bisogno di soldi", conclude picchiando durissimo Matteo Renzi.

