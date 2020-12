Simona Baldassarre, lettera a Mattarella: "Assegni la medaglia d'oro alla famiglia italiana"

24 dicembre 2020 a

“Presidente, ascolti il grido di dolore delle famiglie italiane, colpite dalla pandemia. Gli oltre 69mila mila morti, sono famiglie. I ristoratori, i commercianti, i baristi, gli albergatori, gli artigiani, gli imprenditori, gli operatori dello sport, dello spettacolo, delle palestre e tutte le categorie oggi in difficoltà, sono famiglie. Che hanno perso il lavoro e la speranza”. Comincia così la lettera che l’europarlamentare della Lega Simona Baldassarre, in occasione del Natale, ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “in qualità di italiana, donna, madre, medico e credente”.

“Solleciti la politica - continua la lettera - a fare di più. I provvedimenti del governo non sono sufficienti, non sono stati equi e solidali. Non ci possono essere cittadini di serie A e di serie B, garantiti e non garantiti, anche nel diritto alle cure. Roma è la capitale d’Italia e della Cristianità: in vista del Giubileo 2025, nei progetti del Recovery Fund non c’è nessuna risorsa prevista per Roma”. La lettera si conclude con una proposta ufficiale: “Presidente, Le chiedo di conferire la medaglia d’oro alla Famiglia Italiana, per quello che rappresenta, i sacrifici che ha fatto, il dolore che ha attraversato, ma anche per la sua capacità di reagire, di essere esempio morale di amore, speranza e riscatto civile. La famiglia italiana è il simbolo della più forte resilienza al Covid19”.

