Roberto Fico, esplode la rivolta interna: "Revocare la nomina"

A pochi giorni dalla nomina della giunta, si scatena il caos nella Campania di Roberto Fico. Contro il governatore non solo le opposizioni ma la sua stessa maggioranza, che gli ha chiesto di ritirare il decreto di nomina di Enzo Cuomo ad assessore regionale. Quest'ultimo si sarebbe dimesso tardivamente da sindaco di Portici, secondo quanto detto dalla prefettura di Napoli. Nei giorni scorsi sul Mattino un consigliere regionale di maggioranza, Giuseppe Barra di Noi di Centro, ha detto: “Al massimo Fico dovrà rifare il decreto”, certificando di fatto la nullità della nomina del sindaco di Portici.

Su Cuomo, inoltre, pende anche il ricorso al Tar e alla Prefettura con tanto di denuncia alla Procura da parte della ex consigliera regionale della Lega Carmela Rescigno secondo cui il sindaco sarebbe stato comunque ineleggibile per lo Statuto regionale. Non un ottimo inizio per il governatore sostenuto dal centrosinistra. Di fatto, Cuomo decadrà definitivamente da sindaco solo il 20 gennaio. Fino a quel momento potrebbe essere incompatibile con il ruolo di assessore e se partecipasse alle giunte rischierebbe di invalidarne le decisioni.