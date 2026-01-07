Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Nairobi, la tennista egiziana invitata al torneo? Clamoroso: non sa giocare

di
Libero logo
mercoledì 7 gennaio 2026
Nairobi, la tennista egiziana invitata al torneo? Clamoroso: non sa giocare

2' di lettura

Una scena surreale, quasi imbarazzante. Gli organizzatori del torneo IFT W35 di Nairobi - in Kenya - hanno invitato Haja Abdelkader a giocare tramite una wild card. Ma, una volta in campo contro la tedesca Lorena Schaedel - numero 1026 WTA -, la ragazza egiziana ha sfoggiato una prova sconcertante. Così ha dato l'impressione a tutti gli spettatori di essere solo una tennista alle prime armi con racchetta e pallina, tanto da non sapere in quale lato del campo servire.

Come riporta Repubblica, si segnalano un goffo lancio della palla, la tecnica, batte fuori dal campo. Inevitabile il risultato: Abdelkader è stata sconfitta 6-0 6-0, commettendo 20 doppi falli e conquistando solo 3 punti. In un video che è subito diventato virale sui social, si vede la "tennista" egiziana provare a dare sfoggio di qualche abilità, ma senza successo.  

Jannik Sinner atterra, Laila è sparita: voci incontrollate a Seul

Jannik Sinner è atterrato a Seul, in Corea del Sud, questo mercoledì, accolto da un saluto partecipe ma di...

Sotto la clip sono comparsi numerosi commenti di utenti indignati per quanto andato in scena a Nairobi: "Ma come ha fatto a vincere 3 punti?", "Bellissimo, non togliete speranze a noi negati della racchetta", "Questa è la dimostrazione che c'è speranza per tutti noi dilettanti", "Scusate dove posso chiedere una wild card pure io? Magari ne faccio ben 4", "Io controllerei eventuali scommesse sospette".

tag
nairobi

In Kenya Kenya, esplode camion carico di gas a Nairobi: almeno 3 morti e 270 feriti

Presidente della Repubblica Mattarella in Kenya: "L'Ue intensifichi la collaborazione con Nairobi"

Il disastro in Africa Etiopia, precipita Boeing della Ethiopian Airlines diretto a Nairobi: "157 a bordo, nessun superstite"

ti potrebbero interessare

Serie A, Dimarco e Thuram fanno volare l'Inter a Parma

Serie A, Dimarco e Thuram fanno volare l'Inter a Parma

Serie A, il Napoli trema, poi riagguanta il Verona: 2-2 al Maradona

Serie A, il Napoli trema, poi riagguanta il Verona: 2-2 al Maradona

Paolo Maldini esulta per la cattura di Maduro: "Liberi dopo 27 anni!"

Paolo Maldini esulta per la cattura di Maduro: "Liberi dopo 27 anni!"

Juventus, operazione-scudetto: due colpi pazzeschi a gennaio

Juventus, operazione-scudetto: due colpi pazzeschi a gennaio