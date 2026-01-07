Nairobi, la tennista egiziana invitata al torneo? Clamoroso: non sa giocare

Una scena surreale, quasi imbarazzante. Gli organizzatori del torneo IFT W35 di Nairobi - in Kenya - hanno invitato Haja Abdelkader a giocare tramite una wild card. Ma, una volta in campo contro la tedesca Lorena Schaedel - numero 1026 WTA -, la ragazza egiziana ha sfoggiato una prova sconcertante. Così ha dato l'impressione a tutti gli spettatori di essere solo una tennista alle prime armi con racchetta e pallina, tanto da non sapere in quale lato del campo servire.

Come riporta Repubblica, si segnalano un goffo lancio della palla, la tecnica, batte fuori dal campo. Inevitabile il risultato: Abdelkader è stata sconfitta 6-0 6-0, commettendo 20 doppi falli e conquistando solo 3 punti. In un video che è subito diventato virale sui social, si vede la "tennista" egiziana provare a dare sfoggio di qualche abilità, ma senza successo.