Nairobi, la tennista egiziana invitata al torneo? Clamoroso: non sa giocare

Una scena surreale, quasi imbarazzante. Gli organizzatori del torneo IFT W35 di Nairobi - in Kenya - hanno invitato Haja Abdelkader a giocare tramite una wild card. Ma, una volta in campo contro la tedesca Lorena Schaedel - numero 1026 WTA -, la ragazza egiziana ha sfoggiato una prova sconcertante. Così ha dato l'impressione a tutti gli spettatori di essere solo una tennista alle prime armi con racchetta e pallina, tanto da non sapere in quale lato del campo servire.
Come riporta Repubblica, si segnalano un goffo lancio della palla, la tecnica, batte fuori dal campo. Inevitabile il risultato: Abdelkader è stata sconfitta 6-0 6-0, commettendo 20 doppi falli e conquistando solo 3 punti. In un video che è subito diventato virale sui social, si vede la "tennista" egiziana provare a dare sfoggio di qualche abilità, ma senza successo.
Sotto la clip sono comparsi numerosi commenti di utenti indignati per quanto andato in scena a Nairobi: "Ma come ha fatto a vincere 3 punti?", "Bellissimo, non togliete speranze a noi negati della racchetta", "Questa è la dimostrazione che c'è speranza per tutti noi dilettanti", "Scusate dove posso chiedere una wild card pure io? Magari ne faccio ben 4", "Io controllerei eventuali scommesse sospette".
RICEVE UNA WILD CARD, MA NON SA GIOCARE A TENNIS— SpazioTennis (@SpazioTennis) January 7, 2026
Ha dell'incredibile quanto successo all'ITF W35 di Nairobi, dove la wild card egiziana Hajar Abdelkader ha perso con la numero 1026 WTA Lorena Schaedel facendo solo 3 punti e commettendo ben 20 doppi falli. pic.twitter.com/m8I7lOO7Qd