Juventus, "come finirà": una clamorosa profezia su Luciano Spalletti

Bella e inaspettata questa corsa al quarto posto, l’ultimo per il paradiso della Champions, ammesso che il cammino europeo non regali un quinto pass come due stagioni fa. C’è la nobile che risale, l’eterna incompiuta nelle mani di un guru e la sfacciata cenerentola. La corsa riguarda loro tre: Juventus, Roma e Como. Giunti al giro di boa, la sensazione è che sarà così fino alla fine e che in gioco possano entrare equilibri psicologici opposti. Il Como ha il vantaggio di non doverla fare, questa corsa, di non aver nulla da perdere. La Juventus, al contrario, avrà tutto il peso della responsabilità, ma Spalletti lo brama per alzare il livello dei suoi. E la Roma? E Roma, più che altro: sembra una città ormai consapevole che Gasperini sta già compiendo un mezzo miracolo.

È la corsa del lavoro sul campo, questa. Di Spalletti che sembra aver aggiustato la Juventus, dandole continuità nel tenore delle prestazioni. Di Gasperini che sta resuscitando perfino Ferguson e Dovbyk dopo averli bocciati: solo lui ha questa abilità nel riabilitare chi sembrava aver scartato in via definitiva. E di Fabregas che si sta facendo beffe di chi non si era sforzato di comprenderlo sfoggiando la miglior difesa proprio assieme ai giallorossi (12 gol subiti, ma con una gara in meno). Alla fine, però, la variabile vera e autentica di questa corsa è Luciano Spalletti.