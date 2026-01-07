Cgil, FdI inchioda il pro-Maduro: "Dove lo abbiamo visto"

Le vedove di Nicolas Maduro non sono in Venezuela, ma in Italia. E si celano tra i nostri comunisti. Un esempio? Due giorni fa si è svolta a Roma una manifestazione per solidarizzare contro la cattura del dittatore di Caracas. In piazza però c'erano anche gli esuli venezuelani in festa per quanto accaduto nel loro Paese. Il risultato? Gli esponenti di Cgil e Anpi hanno aggredito verbalmente e fisicamente i manifestanti contro Maduro.

Tra i più agguerriti della Cgil c'era anche un uomo che, come riporta il Tempo, frequentava i raduni di Nicolas Maduro a Caracas. Insomma, non proprio un passante. Ma del resto lo stesso Maurizio Landini ha dichiarato che il dittatore comunista è stato eletto democraticamente.