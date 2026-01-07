Affari Tuoi, scoppia la bufera su Donatella: "Mi fai pena"

Nella puntata di Affari Tuoi del 7 gennaio, la concorrente Donatella dal Piemonte, modella Over, ha giocato con il pacco numero 6 insieme al compagno Valerio. La partita è iniziata male: il pacco 10 della Valle D'Aosta conteneva il pacco nero (incognita da 30.000 euro), seguito dai 10 euro del Molise. Eliminati rapidamente i 300.000 euro, Gennarino ha consegnato il jackpot da 6.000 euro, poi persi 100.000 e 75.000 euro.La prima offerta del Dottore (18.000 euro) è stata rifiutata. Donatella ha trovato 200 euro nella Campania, ma ha perso 50.000 e 200.000 euro.

Il Dottore ha proposto il cambio pacco: accettando, ha scambiato il suo 6 con il 14 dell'Abruzzo, scoprendo che il suo originale valeva solo 1 euro – mossa decisiva che ha ribaltato la serata. Grande festa per il "forchiaio" di Herbert Ballerina nel pacco 4 del Lazio e per i 100 euro trovati.Nella fase finale, con quattro pacchi blu e tre rossi, ha eliminato 15.000 e 50 euro, "tritato" i 6.000 del jackpot, poi 500 euro e lo 0 euro dell'Umbria. Ultimi due pacchi: 20.000 vs 30.000 euro. Rifiutata l'ultima offerta di cambio, ha portato a casa 20.000 euro più i 6.000 di Gennarino.Nonostante la vincita "sicura", Donatella ha ricevuto diverse critiche su X: "Questa 'donna' mi fa pena", "caratterialmente non mi piace: non sa cosa sia l'umiltà, è troppo convinta", "risultata più di una volta maleducata", "davvero pesante".