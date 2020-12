Luca Zaia, il toccante pensiero per Natale: "Il più triste che ricordi. Vicino a chi prova dolore fisico e solitudine"

25 dicembre 2020 a

a

a

Nel giorno di Natale, Luca Zaia affida il suo pensiero e uno sfogo a Facebook. "È un Natale diverso, il più triste che io ricordi. Una pandemia gravissima ci costringe a rinunciare agli affetti, alla tradizione, allo spirito più autentico delle Feste, che è quello del ritrovarsi in famiglia" ha scritto il governatore del Veneto, rimarcando come "dalla pandemia si uscirà se tutti vorremo marciare nella stessa direzione".

Video su questo argomento "Infodemia sulla variante inglese": Veneto, la scure del professor Palù su chi fomenta il terrore

E ancora, un pensiero a chi questo Natale lo trascorrerà nei modi peggiori e più difficili: "Oggi penso in particolare a chi combatte negli ospedali, al nostro personale sanitario che da 10 mesi affronta le fatiche e i rischi del Covid, ma anche a tutti coloro che - malati - patiscono dolore fisico e solitudine pur di guarire e ritornare a casa. Penso anche agli anziani nelle nostre case di riposo, a tutti coloro che sono in isolamento domiciliare per gli effetti del contagio, a chi in quest'anno ha perso il lavoro o ha visto compromesse le fatiche di una vita. A tutti loro va il mio augurio più grande, ma soprattutto un impegno: dalla pandemia si uscirà se tutti vorremo marciare nella stessa direzione", ha concluso Luca Zaia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.