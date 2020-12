Forza Italia contro il governo: "Non prendete in giro chi crede a Babbo Natale..."

26 dicembre 2020 a

No, Forza Italia non ha alcuna intenzione di tendere la mano al governo Conte. O almeno così pare, stando a quanto twittato dall'account ufficiale del partito di buon mattino, a Santo Stefano, oggi sabato 26 dicembre. Nessun inciucio firmato Silvio Berlusconi: il messaggio è chiaro. E dunque eccolo, il messaggio, rilanciato sui social. Una foto di Babbo Natale e la scritta: "Non prendere in giro chi crede in Babbo Natale". Dunque viene spigato perché non deve essere preso in giro: sotto, la foto di Renzi, Di Maio, Zingaretti e Conte, i quattro volti principali del governo giallorosso. Volti accompagnati dalla scritta: "C'è gente che ha creduto a questi qua". Il messaggio è arrivato, forte e chiaro.

