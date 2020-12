Vincenzo De Luca si vaccina, Luigi De Magistris lo attacca: "Vergognoso abuso di potere"

27 dicembre 2020 a

Subito polemica tra Vincenzo De Luca e Luigi De Magistris dopo che il presidente della Campania si è vaccinato contro il Covid. De Luca aveva detto che si era sottoposto alla vaccinazione perché, "è importante farlo per tornare a una vita normale". Ma il sindaco di Napoli gli ha prontamente replicato: "Considerate le pochissime quantità disponibili, il vaccino dovrebbe essere destinato solo a medici, infermieri, operatori sanitari e anziani", ha rilanciato definendo quello di De Luca un "inqualificabile abuso di potere".

Un attacco ad alzo zero verso il governatore: "La salute del Presidente De Luca viene purtroppo prima del popolo campano. Si dovrebbe vergognare e chiedere scusa", le dure parole del primo cittadino napoletano. I due esponenti istituzionali non sono nuovo a polemiche e battibecchi personali. "De Luca che approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi", ha tuonato ancora De Magistris.

