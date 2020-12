Governo, Dagospia e il voto in Commissione: "L'ingresso del centrodestra è già avvenuto"

30 dicembre 2020 a

a

a

"Prove generali di governissimo". Così Dagospia ha maliziosamente definito quanto accaduto in commissione Lavori pubblici del Senato. Il Movimento 5 Stelle non ha partecipato alla votazione sul parere al contratto di programma sulla Tav Torino-Lione: la notizia però è che tutti gli altri gruppi hanno votato sì, compresi quelli dell'opposizione (Lega e Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia non era presente alla seduta). Per questo Dagospia scrive che "l'ingresso del centrodestra nella maggioranza è già avvenuto, quatto quatto, con il voto al parere sulla Tav Torino-Lione)". Tra l'altro la stessa cosa è successa in commissione Trasporti alla Camera, dove lo scorso 23 dicembre il M5s aveva abbandonato la seduta ma il parere degli altri gruppi era comunque stato positivo. A dispetto di quanto sostiene Dagospia, stamattina però Matteo Salvini era intervenuto sull'eventualità di dar vita a un nuovo governo, magari di larghe intese, in caso di crisi del Conte bis: "Nessuno ha mai pensato a questo", è stata la risposta secca del segretario leghista.

"Se Conte continua con l'arroganza, il 'ciao' diventa un addio". Dalla Bellanova un ultimatum pesantissimo: il governo? Finito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.