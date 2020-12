Giuseppe Conte, il sondaggista Roberto Weber: "Non farà la fine di Monti", dove prenderà voti il premier

30 dicembre 2020 a

Giuseppe Conte non farà la fine di Mario Monti. Lo mette nero su bianco Roberto Weber. Il fondatore di Ixè ammette di aver testato del premier in primavera. Risultato? Una "cifra ragguardevole" la definisce il sondaggista sul Fatto Quotidiano. La presunta lista di Conte - a suo dire - toccherebbe infatti il 9/10 per cento. Ma c'è di più perché per Weber in caso di rottura il presidente del Consiglio avrebbe la meglio soffiando voti al Movimento 5 Stelle e al Pd.

"Secondo me - prosegue - Conte non metterà su un partito, ma se dovesse farlo non farà la fine di Monti perché è molto più intelligente politicamente e non avrebbe problemi ad attirare consenso". Anche quello degli ex azzurri di Silvio Berlusconi. Non a caso proprio il fu forzista Raffaele Fantetti ha già creato il sito di "Italia 2023", il papabile nuovo partito di Conte.

