Sergio Mattarella e il discorso di fine anno in diretta tv: "Nessun cenno", un retroscena pesantissimo

30 dicembre 2020 a

a

a

Saranno due gli argomenti principali che il presidente Sergio Mattarella affronterà durante il tradizionale discorso di fine anno in diretta tv: pandemia e crisi economica. Come anticipa il Corriere della Sera, il capo dello Stato cercherà di essere antiansiogeno, ma alcune sue riflessioni saranno – per forza di cose – severe. Succederà, per esempio, quando parlerà del vaccino ed esorterà tutti ad avere fiducia nella scienza, mettendo in un angolo una volta per tutte i no vax. Il presidente della Repubblica, poi, farà riferimento alla sfida del Recovery Fund. Pare invece che nessun cenno verrà fatto in merito alla crisi politica, sia per non sovraccaricare di preoccupazioni gli italiani, sia perché si spera ancora che possa essere evitata. In questi giorni, comunque, Mattarella ha visto e sentito i leader della maggioranza. Stando a quanto riporta il Corriere, il timore del capo dello Stato su un eventuale rimpasto è che, se si comincia a cambiare qualche mattone all’edificio del governo, poi venga giù tutto di colpo al di là delle intenzioni.

Il libro su Sergio Mattarella, così una "manina" ha fermato Salvini: nero su bianco, la bomba di Paolo Becchi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.