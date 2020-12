Giuseppe Conte, "leader nascente, non morente". Il sondaggio Noto, numeri sconcertanti: il premier ha in mano l'Italia

31 dicembre 2020 a

La Lista Conte c'è già. Lo spiega al Fatto quotidiano Antonio Noto, dell'omonima agenzia di sondaggi. Nome e logo già depositati da Gianfranco Rotondi (Italia 2023), non c'entrano. Il merito, se così si può dire, è stato tutto dell'epidemia di Covid che ha travolto l'Italia e la sua classe politica. "Il primo sondaggio - spiega Noto al Fatto - lo abbiamo fatto dopo la nascita del governo giallorosso ed era intorno al 15%, mentre gli ultimi dati di 10 giorni fa oscillano tra il 10 e il 12%". Insomma, la seconda ondata pare aver sgonfiato un po' il nome del premier, anche se secondo il sondaggista è una "piccola flessione naturale".



"Al governo non si guadagna consenso - sottolinea Noto - e io interpreto questo dato come uno zoccolo duro intorno al premier". Da chi è rappresentata la base della ipotetica Lista Conte? "Sono quegli elettori che si identificano in Conte più che nel M5s, Pd, Italia viva o Leu". Questo perché Conte "ha un bacino elettorale più ampio" del perimetro del centrosinistra, "la sua forza è quella di attrarre anche chi non vota o vota centrodestra. La pandemia, conclude Noto, "gli ha dato un'identità politica forte, Conte è un leader che sta nascendo, non che sta morendo". Insomma, tanti auguri Italia, ne avremo bisogno anche nel 2021.

