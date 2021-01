Giuseppe Conte, il primo sondaggio del 2021: Diamanti, premier primo grazie al Covid

31 dicembre 2020 a

L’anno della pandemia da Covid-19, il 2020, ha visto la rapida e improvvisa ascesa del premier Giuseppe Conte, divenuto “leader forte” per emergenza e necessità. Come dimostrano i sondaggi forniti da Demos&Pi di Ilvo Diamanti, durante la prima fase del coronavirus, fra marzo e aprile, la fiducia nei confronti del presidente del Consiglio è salita fino al 70%. Un livello alto, che però poi è sceso sensibilmente. Secondo il 45% degli intervistati, inoltre, la pandemia continuerà l’anno prossimo: ecco perché Giuseppe Conte continua a essere considerato il migliore fra i leader che partecipano alla scena politica italiana. I cittadini, quindi, vorrebbero ancora lui alla guida del Paese in caso di terza ondata. Dietro al premier c’è il vuoto: i più vicini non arrivano al 10%. Parliamo di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e dello stesso Presidente, Sergio Mattarella, che si fermano al 7-8%. Seguiti da Silvio Berlusconi, ridotto al 2%. Come spiega Diamanti su La Repubblica, “il problema per il premier sorgerà se la paura dovesse passare. Declinare. Insieme al Virus. Oppure, al contrario, se anch’egli, alla fine, finisse ‘oscurato’, contaminato dalla pandemia che prosegue. Nonostante tutto. E tutti”.

