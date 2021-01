Giuseppe Conte "sfiduciato" da Merkel e Macron: "Basta con i bonus", la manovra nel mirino

04 gennaio 2021 a

Tira una brutta aria per Giuseppe Conte. E non solo in Italia, ma anche in Europa. Contro di lui Angela Merkel e Emmanuel Macron: i due non avrebbero gradito la manovra appena approvata dalla maggioranza giallorossa – stando a quanto riporta Affariitaliani.it – perché piena di bonus e mance. E in effetti gli interventi a pioggia pensati dal governo italiano sono tanti: dall'auto all'acqua, dal giardino agli occhiali, dallo chef al cellulare. Una lista che tocca tutti gli aspetti della vita quotidiana dei cittadini. La scelta di dispensare bonus come fossero caramelle, però, preoccupa l’asse Parigi-Berlino, che invece auspicherebbe per l’Italia riforme strutturali, necessarie a far ripartire il Paese dopo la crisi causata dal Covid.

