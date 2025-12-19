Eliseo, un clamoroso furto: cos'hanno rubato in faccia a Macron

Il maggiordomo e il suo compagno sono sospettati di aver rubato, con ovvia discrezione, pezzi dei prestigiosissimi servizi in porcellana, in particolare piatti e tazze, dall'Eliseo, storica sede della presidenza francese, in rue du Faubourg Saint-Honoré nel cuore di Parigi: secondo informazioni del giornale Le Parisien, i due uomini sono stati fermati ieri nel dipartimento di Loiret e a Versailles nell'ambito di questo arditissimo colpo, che sarebbe stato perpetrato in modo progressivo, pezzo dopo pezzo, in circa due anni. Secondo le informazioni di stampa, uno dei due sospetti sarebbe il cosiddetto 'Maitre d'Hotel', uno dei maggiordomi incaricato dell'argenteria presidenziale nonché il suo compagno antiquario, collezionista di porcellane di pregio da 30 anni.

Tutto sarebbe iniziato da una ricevuta dai gendarmi, informati delle misteriose scomparse tra i servizi di piatti dell'Eliseo: in particolare, alcune porcellane della Manufacture de Sèvres, tra i marchi più antichi e prestigiosi al mondo. Il principale sospettato, Thomas M. 'Maitre d'Hotel - argentieré alla presidenza della Repubblica - scrive Le Parisien - lavorava all'Eliseo da cinque anni.