Eliseo, un clamoroso furto: cos'hanno rubato in faccia a Macron

di
venerdì 19 dicembre 2025
1' di lettura

Il maggiordomo e il suo compagno sono sospettati di aver rubato, con ovvia discrezione, pezzi dei prestigiosissimi servizi in porcellana, in particolare piatti e tazze, dall'Eliseo, storica sede della presidenza francese, in rue du Faubourg Saint-Honoré nel cuore di Parigi: secondo informazioni del giornale Le Parisien, i due uomini sono stati fermati ieri nel dipartimento di Loiret e a Versailles nell'ambito di questo arditissimo colpo, che sarebbe stato perpetrato in modo progressivo, pezzo dopo pezzo, in circa due anni. Secondo le informazioni di stampa, uno dei due sospetti sarebbe il cosiddetto 'Maitre d'Hotel', uno dei maggiordomi incaricato dell'argenteria presidenziale nonché il suo compagno antiquario, collezionista di porcellane di pregio da 30 anni.

Tutto sarebbe iniziato da una ricevuta dai gendarmi, informati delle misteriose scomparse tra i servizi di piatti dell'Eliseo: in particolare, alcune porcellane della Manufacture de Sèvres, tra i marchi più antichi e prestigiosi al mondo. Il principale sospettato, Thomas M. 'Maitre d'Hotel - argentieré alla presidenza della Repubblica - scrive Le Parisien - lavorava all'Eliseo da cinque anni.

Furto al Louvre, la prefettura accusa il museo: "Telecamere, violate le norme"

Definito il furto del secolo quello al museo del Louvre, avvenuto undici giorni fa, resterà il colpo che per anni...

Il confronto, Ghislain M, collezionista di Versailles, sarebbe invece guardiano al museo del Louvre. Secondo Le Figaro, dopo il furto rocambolesco nel museo parigino, il 19 ottobre scorso, quest'ultimo aveva anche apostrofato, all'indomani del furto, la presidente del Louvre, Laurence de Cars. ''A un certo punto - rivolgendosi alla presidente - dovete anche scendere dai vostri uffici, non siete più in contatto con le vendite esposte, non bisogna mica prenderci per degli imbecilli!".

Furto al Louvre, nuovo colpo di scena: chi è stato arrestato a Parigi

Svolta nel caso del furto al Louvre. Le forze dell'ordine francesi hanno arrestato altre cinque persone nell'amb...
