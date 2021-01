Teresa Bellanova, l'ultimatum della ministra al premier Conte: "Qui nessuno è insostituibile"

08 gennaio 2021 a

Ennesimo siluro per Giuseppe Conte, questa mattina, arrivato direttamente da Teresa Bellanova, che si è rivolta in modo chiaro senza giri di parole al premier: "Scenda dalla sua torre d'avorio e cominci a confrontarsi al pari degli altri su cosa serve davvero al Paese, su come si risponde alle emergenze. Ci deve dimostrare che i temi che abbiamo posto sono sbagliati". Il ministro delle Politiche agricole, intervenuta a Omnibus su La7, ha poi rincarato la dose ed è andata oltre: "Noi stiamo facendo un grande sforzo perché per me il tempo è già finito. Ora bisogna dire effettivamente che cosa si vuole fare".

La capo-delegazione di Italia Viva, scrive il Giornale, ha aggiunto che i renziani non temono il confronto in Parlamento. "Conte vuole misurarsi con la soluzione dei problemi? Allora non minacci di andare in Aula, perché quella non è una minaccia: in Parlamento bisogna andare per avanzare delle proposte. Se si ha il consenso si governa altrimenti si passa la mano e per evitare interpretazione e retroscena del tutto infondati parliamo con i documenti in modo che, per oggi e per domani, ognuno sappia quali sono i problemi", ha continuato la Bellanova, riferendosi alla nuova bozza sul Recovery Plan. "Già oggi ci devono essere dei segnali molto chiari. Si cominci a scendere dal piedistallo. Qui nessuno è insostituibile: non lo sono io, non lo è Italia Viva, non lo è neanche il presidente del Consiglio", ha concluso la Bellanova

