Teresa Bellanova, parole pesantissime: "Giuseppe Conte prenda atto, questa esperienza è finita"

09 gennaio 2021

Ufficiale: Italia Viva non ne può più. Puntualissime, nelle prime ore della mattina del 9 gennaio, le parole di Teresa Bellanova: Conte dovrebbe "prendere atto che questa esperienza di governo è conclusa". Per il capodelegazione di Iv bisogna "provare a capire se si è in grado di riscrivere un nuovo patto di governo: io credo lo capiscano anche i bambini che ormai questa è un'esperienza consunta e che a questa agonia bisogna mettere fine". Parole pesantissime che si sommano alla diffidenza dei renziani nei confronti del Recovery Plan proposto dall'esecutivo guidato da Giuseppe Conte.

"Non abbiamo mai fatto né una questione personale - precisa al Messaggero -, né tantomeno di nomi. A noi va bene chiunque sarà in grado di garantire quella discontinuità che chiediamo ormai da mesi. Se è lo stesso Conte, o qualcun altro, esito di una nuova sintesi tra le forze di maggioranza, tutto sommato poco cambia rispetto all'enorme posta che è in gioco". Insomma, il premier attuale non è affatto indispensabile. Un altro ultimatum quello della Bellanova o l'inizio della fine? Chissà.

