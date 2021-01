Giancarlo Giorgetti, retroscena in casa Lega: "C'è lui dietro Letizia Moratti", il vero "obiettivo grosso" di Salvini

09 gennaio 2021 a

Ci sarebbe Giancarlo Giorgetti dietro il rimpastone alla regione Lombardia che ha portato Letizia Moratti a prendere il posto di Giulio Gallera, contestato assessore al Welfare e gestore dell'emergenza Covid in quota Forza Italia. Con una promessa: a Matteo Salvini, a quel punto, andrebbe la scelta del candidato sindaco di Milano.. Secondo Repubblica, in via Bellerio hanno iniziato a tessere la tela già la scorsa estate, quando Gallera ha iniziato ad accusare i colpi. "Non è un caso - scrive il quotidiano - che le altre new entry nella giunta lombarda siano tutte considerate vicine a Giorgetti. L'ex ministra Alessandra Locatelli e l'ex sottosegretario Guido Guidesi, infatti, facevano parte della delegazione leghista nel governo Conte 1 a maggioranza gialloverde".

"La bomba in casa". Ora la Moratti, poi... Cosa c'è dietro il rimpastone lombardo. Salvini gode: gioco partita e incontro?

Sulla carta, poi, l'ingresso di una lady di ferro dal curriculum impressionante come la Moratti serve non solo a "dare una scossa alla squadra di Fontana", ma anche a creare "una sorta di governo ombra rispetto a quello nazionale". Peraltro, Beppe Sala è stato city manager di Milano proprio con la Moratti sindaco e questo potrebbe disinnescare, secondo il piano del centrodestra, gli attacchi strumentali del primo cittadino Pd alla giunta regionale. In alternativa alla stessa Moratti come candidata sindaco della coalizione, ci sarebbe già un nome, anche questo sostenuto da Giorgetti: sarebbe, conclude sempre Repubblica, Simone Crolla, direttore della Camera di Commercio americana.

