Silvio Berlusconi, la mano tesa di Goffredo Bettini: "Forza Italia esca dall'ombrello di Salvini e Meloni"

Giuseppe Conte viene descritto come molto spaventato. Prima è entrato in conflitto col Quirinale che aveva chiesto di mettere in sicurezza il Recovery plan e ridiscutere il patto di governo, attraverso una rapida crisi pilotata, per arrivare ad un Conte-ter con un sostanzioso rimpasto ministeriale. Il premier però non vuole dimettersi: "Le crisi si sa come si aprono ma non come si chiudono", dicono i suoi. Atteggiamento che non ha fatto piacere neanche al Pd, d'accordo con la strategia del Quirinale, poco gradita da Conte. Lo stesso Conte ha poi fatto sapere che se Italia viva ritirerà le sue ministre, lui non farà mai più un governo con il partito di Renzi. Con la pronta replica dei renziani che hanno fatto sapere al premier di volere, "i soldi del Mes, non le poltrone".

"Altro che crisi pilotata, qui rischiamo una crisi al buio", la considerazione amara sull'attuale momento politico del vicepremier Dario Franceschini. Lo stesso Goffredo Bettini, dai microfoni di Zapping, sulla Rai, ha lanciato un appello a Forza Italia: "Uscite dall'ombrello di Meloni e Salvini". Un chiaro messaggio a far parte della maggioranza attuale con pd, cinquestelle e Leu, con una possibile sostituzione di Italia viva proprio con gli azzurri berlusconiani. A pagare le conseguenze di questo nuovo cambio di maggioranza sarebbe proprio Conte: la sua testa sull'altare dell'accordo con Forza Italia. Bettini ha poi avvertito anche Mario Draghi: "Una personalità così importante non va tirata per la giacca e buttata in una mischia così confusa. Può venire utile in ogni momento". Per lui sarebbe pronto il Quirinale, altroché Palazzo Chigi.

