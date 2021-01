Matteo Salvini, crisi di governo: "Responsabili? No, M5s imbarazzati che bussano alla Lega"

15 gennaio 2021 a

Sicuri che l'operazione-responsabili che Giuseppe Conte sta tentando avrà successo? Ad aumentare i dubbi sull'esito del voto di fiducia al Senato di martedì, necessario dopo la crisi di governo aperta da Matteo Renzi e le non-dimissioni del premier, ci pensa Matteo Salvini, che si mostra molto tranquillo circa i tentativi della maggioranza di ampliare il proprio perimetro per non far cadere il governo. Il leader della Lega, anzi, fa sapere che i movimenti andrebbero in senso opposto: "Devo dire che, nelle ultime ore, qualche parlamentare del M5s che rimane fedele alla trasparenza originaria ed è imbarazzato da queste trattative alla vecchia maniera con Bruno Tabacci e Clemente Mastella sta bussando alle porte della Lega", ha sganciato la bombetta Salvini. E ancora, ha aggiunto: "Io incontro tutti e ascolto tutti". Dunque nuovi ingressi nel centrodestra piuttosto che defezioni? "Sì, noi dimostriamo coerenza e umiltà", ha concluso Salvini.

