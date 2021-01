Italia Viva, Ettore Rosato alla Camera: "Astensione garantita. Pronti a votare a favore dei provvedimenti importanti"

18 gennaio 2021 a

“La nostra è stata una rottura responsabile”, ha sostenuto Ettore Rosato nel suo intervento alla Camera prima del voto di fiducia su Giuseppe Conte. Il deputato di Italia Viva ha sostanzialmente palesato l’intenzione di ricucire lo strappo con il premier, assicurandogli tutto ciò di cui avrà bisogno per andare avanti anche senza i numeri in Senato. “Voi siete qui senza avere l’assillo di trovare la maggioranza relativa perché abbiamo già garantito la nostra astensione”, ha subito messo in chiaro Rosato, che poi ha aggiunto: “Voteremo il decreto ristori, mercoledì in Aula voteremo lo scostamento di bilancio, giovedì e venerdì anche il decreto sul Covid, così come continueremo a sostenere tutte le misure che aiuteranno il nostro Paese nella lotta al Covid”. Insomma, il governo Conte bis resta in piedi grazie ai renziani, ma con equilibri totalmente ribaltati: il premier avrà la minoranza al Senato, dato che l’appoggio di Italia Viva sarà esterno, quindi se Matteo Renzi non otterrà ciò che vuole - poltrone? Consenso? Nessuno lo ha ancora capito - potrà staccare la spina al governo in qualsiasi momento.

Per la fiducia, Conte tira in ballo addirittura Joe Biden: la mossa sconcertante di un premier disperato. "Qui ci giochiamo il futuro"

