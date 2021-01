Forza Italia, Anna Carmelo Minuto "non risponde più al telefono": passa con Giuseppe Conte? Voci anche su altri due azzurri

19 gennaio 2021 a

Nel Partito democratico si spera che quanto successo ieri, lunedì 18 gennaio, con Renata Polverini alla Camera possa replicarsi anche al Senato. C'è grande ottimismo, infatti, sull'arrivo di alcuni transfughi di Forza Italia. Come spiega Alessandro Trocino per l'edizione online del Corriere della Sera, a Palazzo Madama la truppa dei responsabili potrebbe arrivare a tre, nella migliore delle previsioni. La più probabile pare sia Anna Carmelo Minuto, che non risponde al telefono ormai da più di mezz'ora, stando a Rai News, che rilancia l'indiscrezione arrivata da di Forza Italia. Ma ci sarebbero anche Barbara Masini e Andrea Causin che, partito dal Ppi, è transitato nel Pd, per poi sostare brevemente in Scelta Civica e infine approdare a Forza Italia. Ora potrebbe tornare alle origini e aiutare il partito che una volta era la sua casa, chissà.

