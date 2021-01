Giuseppe Conte, notate nulla di strano? Il dettaglio che lo tradisce: "lecca lecca" ai berlusconiani?

19 gennaio 2021 a

Occhio al dettaglio. Riavvolgere il nastro fino a ieri, lunedì 18 gennaio. Torniamo in aula alla Camera, dove Giuseppe Conte si è presentato per chiedere e poi incassare la fiducia. E il dettaglio relativo alla mise del premier è stato colto da Il Giorno. In aula a Montecitorio, il presunto avvocato del popolo si è presentato con una cravatta azzurra. Quell'azzurro che è il colore e il simbolo di Forza Italia, tanto che la cravatta azzurra è d'obbligo a ogni convention di partito. Solo un caso? Chissà. In molti, infatti, hanno insinuato: "Vuole ingraziarsi i berlusconiani". E anche le parole spese in aula sembravano rivolte proprio ai forzisti. Tanto che nel tardo pomeriggio ecco piovere la fiducia di Renata Polverini, di conseguenza fuori da FI. E oggi, nel giorno del voto al Senato, pare che siano addirittura tre gli azzurri pronti a tradire e a passare con Giuseppe Conte...

