Luigi Di Maio, la mano davanti alla bocca ma indossa la mascherina? Fratelli d'Italia: "La foto che dice tutto"

"In una foto tutto". Ad Augusta Montaruli bastano pochissime parole per imbarazzare Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri, noto ai più per le sue interminabili gaffe, è stato immortalato al Senato mentre era al telefono durante il voto sulla fiducia. Fin qua nulla di così clamoroso, se non fosse che il pentastellato viene beccato mentre si copre la bocca con le mani. Peccato però che abbia la mascherina e nessuno potrebbe comunque leggere il labiale. Quanto basta alla deputata di Fratelli d'Italia per deriderlo: "La mano sulla mascherina. In una foto tutto", poi l'immagine che lascia pochissimo spazio all'immaginazione.

Tanti i commenti piovuti sotto al post. Da: "Questa foto rappresenta la grande acutezza e intelligenza del 5stelle medio che senza sforzi va a fare il parlamentare e senza merito il ministro e senza vergogna il vice premier. Di Maio in futuro sarà giornalista per Pomigliano today". Fino a: "Imbarazzante". Tutti in ogni caso critici nei confronti dell'ex leader M5s.

