Fuori dal coro, Giorgia Meloni sfida Conte: "Sono così convinti della fiducia? Allora si vada a votare"

"A casa mia la fiducia si misura in libere elezioni, non con i sondaggi sui grandi media". Giorgia Meloni, ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro su Rete 4, sfida Giuseppe Conte e la maggioranza: "Sono così convinti? Ma allora che paura hanno? Io continuo a sentire che dice: non si può votare perché c'è la pandemia e soprattutto perché perdiamo le elezioni, perché altrimenti gli italiani vogliono andare da un'altra parte".

"Trovo scandaloso - tuona la leader di Fratelli d'Italia - che in questa nazione si consideri normali una classe politica che si incolla alla poltrona per non consentire agli italiani di fare quello che vogliono. In democrazia. E sono quelli che si definiscono democratici".

